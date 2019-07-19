İstanbul'da akaryakıt istasyonu soygunu
İstanbul Pendik'te bir akaryakıt istasyonuna araçla gelen silahlı 3 kişi, marketten bir miktar para ve tekel ürünü alarak kaçtı19 Temmuz 2019 Cuma 07:01
Alınan bilgiye göre, D-100 karayolu Kartal İstikameti Orta Mahalle mevkisinde yan yol üzerinde bulunan akaryakıt istasyonuna araçla gelen maskeli ve silahlı 3 kişi, iş yeri çalışanlarını tehdit edip, etkisiz hale getirdi.
AA'nın haberine göre; şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
İhbar üzerine, kısa sürede olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, istasyon ve çevresinde delil çalışması yaptı, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.
AA'nın haberine göre; şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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