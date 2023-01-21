‘İstanbul'da AK Parti’ye seçimleri biz kaybettirdik’ demişti! Saadet Partili isimden bomba Erdoğan çağrısı

Başkan Erdoğan'ın seçimler için 14 Mayıs'ı işaret etmesinin ardından küresel medyanın Erdoğan üzerinden Türkiye'nin geleceği hakkında ahkam kesmeleri, içeride de DEVA Lideri Babacan'ın start verdiği yerli ve milli silahlar üretin firmaları karalama kampanyası eş zamanlı olarak yürütülürken Saadet Partisi hatibi ve Avrupa Milli Görüş Teşkilatı'nın önde gelen isimlerinden olan Hasan Damar'dan sürpriz bir çıkış geldi.

Seçim sathına girdiğimiz bu günlerde Türkiye'ye operasyonlar peş peşe gelirken Hasan Damar, 6'lı masada ortaklarından tepki almamak için bir çok hadsiz çıkış ve söylemlere sessiz kalan Saadet Partisi'ne rağmen büyük resmi görerek dava arkadaşlarına önemli bir çağrıda bulundu.

Olağanüstü bir seçim

2023 oylaması için "olağanüstü bir seçim" diyen Damar, AK Parti döneminde Müslümanlar ve ümmet için yapılan devrim gibi değişiklikleri hatırlatarak Erdoğan için destek istedi.

Müslümanlar kazanımlarından olmasın

Ayasofya'nın yeninden ibadete açılması, başörtüsü sorununu çözülmesi gibi elde edilen kazanımların kaybedilmemesi gerektiğini ifade eden Damar sosyal medyadan yayınladığı video mesajında şu ifadeleri kullandı;

Malumunuz ki Türkiye olağanüstü bir dönemden geçmektedir. Elbette ki yanlışlarımız vardır. Ülkemiz bir çok sıkıntılara maruz kalmıştır. Ama Türkiye'de yapılan bazı güzellikler de var. Bunları da görmemiz lazım; ağır sanayi gibi, Ayasofya'nın açılması gibi. başörtü meselesini gündemden kalkması gibi. Bütün bunları yok olmaması için biz Müslümanlar olarak Türkiye'deki yapılacak olan bu seçimde Sayın Cumhurbaşkanını desteklemeliyiz. Ben 83 yaşındayım, ömrümü bu davaya verdim, bu bakımdan yanlışlara yanlış dedim. Doğrulara da doğru demek mecburiyetindeyim. Bu münasebetle sizlerden ricam, bütün kardeşlerimizin bu seçim, olağanüstü bir seçim olduğu için mutlak suretle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destelemeliyiz.

“İstanbul'da AK Parti’ye seçimleri biz kaybettirdik” demişti

Haziran 2019 seçimlerinde Saadet Partisi hatibi Hasan Damar partililere Saadet Partisi'nin İstanbul'da AK Parti'ye kaybettirdiği için Türkiye'nin en güçlü partisi olduğunu söylemişti.