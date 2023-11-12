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Yaşam İstanbul'da aile dramı! 3 çocuğu ve eşini öldürüp intihara kalkıştı
Yaşam

İstanbul'da aile dramı! 3 çocuğu ve eşini öldürüp intihara kalkıştı

Yeniakit Publisher
2023-11-12 21:39:00 -
İstanbul'da aile dramı! 3 çocuğu ve eşini öldürüp intihara kalkıştı

İstanbul Beyoğlu'ndan aile içinde yaşanan tartışma sonrası eşine ve 3 çocuğuna kıyan Özgür Nayman aynı silahla intihar etmeye kalktı.

Beyoğlu'nda aile içinde çıkan tartışma katliamla sonuçlandı. Tartışmanın ardından eşini ve 3 çocuğunu silahla vurarak öldüren Özgür Nayman, aynı silahla intihar etti. Eşi ve 3 çocuğu olay yerinde hayatını kaybederken Nayman yoğun bakımda.

Olay, saat 18.30 sıralarında Hacıahmet Mahallesi, Yokuşbaşı Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın 3'üncü katında meydana geldi. Bir süredir işsiz olan Özgür Nayman ile ailesi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından eşine ve 3 çocuğuna kurşun yağdıran Nayman aynı silahla intihar girişiminde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, biri kadın 4 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.


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Ağır yaralı olan Nayman ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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