İstanbul'da 7 ton su ürününe el konuldu

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, 1 Eylül'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bakan Bekir Pakdemirli'nin katılımıyla açılan av sezonu ile balıkçılık denetimi hızlandı.

Bu kapsamda İstanbul Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ekipleri Beylikdüzü Gürpınar Su Ürünleri Pazarı'nda ortak denetim gerçekleştirdi.

Yapılan incelemede balığın belirlenen ölçü kriterlerine uygun olup olmadığı incelenmiştir. Bu kapsamda 360 adet istavrit, 47 adet lüfer, 5 adet kefal, 11 adet kefal, 83 adet Bakalyaro, 12 adet kırlangıç ​​kuyruğu, 6 adet dil, 2 adet kalkan, 3 adet çipura ele geçirildi. 1 canlı ıstakoz ise denize bırakıldı.

Mevzuata aykırı olarak satışa sunulan 7 ton su ürününe el konuldu, sekiz kişiye toplam 40 bin lira idari para cezası verildi.

El konulan su ürünlerinin mülkiyeti kamuya devredildi.