Fenerbahçe, Kocaelispor'la 2-2 berabere kalarak zirveden 11 puan uzaklaşmıştı. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın bir süre önce yaptığı, "Ben 5 tane adam aldım, hepsi de nokta atışı. Vedat ve Lukaku'nun önümüzdeki günlerde göreceksiniz ne olduğunu... Ake, nokta atışı... 22 gol atıp 6 gol yiyen bir Fenerbahçe var ligde, diğer takımlarla kıyaslayın. El insaf ya..." demişti.