5 adam aldım hepsi nokta atışı! Vedat ve Lukaku'yu göreceksiniz!
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın bir süre önce yaptığı açıklamalar, Kocaelispor beraberliğinin ardından tekrar gündeme geldi. Bugün itibarıyla durum hiç parlak gözükmüyor.
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Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın bir süre önce yaptığı açıklamalar, Kocaelispor beraberliğinin ardından tekrar gündeme geldi. Bugün itibarıyla durum hiç parlak gözükmüyor.
Fenerbahçe, Kocaelispor'la 2-2 berabere kalarak zirveden 11 puan uzaklaşmıştı. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın bir süre önce yaptığı, "Ben 5 tane adam aldım, hepsi de nokta atışı. Vedat ve Lukaku'nun önümüzdeki günlerde göreceksiniz ne olduğunu... Ake, nokta atışı... 22 gol atıp 6 gol yiyen bir Fenerbahçe var ligde, diğer takımlarla kıyaslayın. El insaf ya..." demişti.
Vedat ve Lukaku'nun performansları ciddi şekilde tartışılıyor. Sakatlıktan dönen Ake, yine sakatlanmıştı. Fenerbahçe'nin bugün itibarıyla attığı gol 31'e, yediği ise 12'ye yükseldi. Lider Galatasaray'la fark 11... Ve işler hiç iyi gitmiyor. Şu anda Aziz Yıldırım'ın sözleri, Fenerbahçe taraftar forumlarında ciddi şekilde tartışılıyor.
Sezona İsmail Kartal'la başlayan Fenerbahçe'den Emre Belözoğlu hamlesi gelmişti. 46 yaşındaki çalıştırıcı, Çorum FK galibiyetiyle övüldü ancak Kocaelispor beraberliğiyle birlikte her şey eskiye dönmüş gibi gözüküyor. Fenerbahçe'nin kış döneminde kaç transfer yapacağı ise merakla bekleniyor.
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