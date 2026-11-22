Türkiye'nin en iyi simidi belli oldu! İşte zirvedeki il!
Türkiye'de simit denince akla ilk gelen şehirler arasında genellikle İzmir gevreği, Ankara simidi ve İstanbul simidi gösteriliyor. Ancak işleri kökten değiştiren bir sonuç var.
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Türkiye'de simit denince akla ilk gelen şehirler arasında genellikle İzmir gevreği, Ankara simidi ve İstanbul simidi gösteriliyor. Ancak işleri kökten değiştiren bir sonuç var.
Türkiye'nin dört bir yanında farklı tariflerle hazırlanan simitler, bu kez hazırlanan lezzet sıralamasıyla yeniden karşılaştırıldı. Geleneksel üretim yöntemleri, hamurun yapısı, susam oranı ve pişirme tekniği gibi kriterlerin dikkate alındığı değerlendirmede sürpriz bir şehir zirvede yer aldı.
Rize simidi – 85 puan
Samsun simidi – 85,5 puan
İzmit simidi – 87,5 puan
İstanbul simidi – 88 puan
Ankara simidi – 88 puan
İzmir gevreği – 89,5 puan
Antakya simidi – 90 puan
Eskişehir simidi – 91 puan
Eskişehir simidi zirvenin sahibi oldu Hazırlanan sıralamaya göre Eskişehir simidi, 91 puanla Türkiye'nin en lezzetli simidi olarak ilk sırada gösterildi. Dışı dengeli çıtırlığı, yumuşak iç dokusu ve geleneksel üretim tekniğiyle öne çıkan Eskişehir simidi, listenin zirvesine yerleşti.
İzmir gevreği ve Antakya simidi de ilk sıralarda Lezzet sıralamasında ikinci sırayı 90 puanla Antakya simidi aldı. Üçüncü sırada ise 89,5 puanla İzmir gevreği yer aldı. Uzun yıllardır simit kültürüyle özdeşleşen Ankara simidi ve İstanbul simidi ise 88'er puanla ilk beş içerisinde kendine yer buldu.
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