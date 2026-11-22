Otomobil önden at arkadan gidiyor! Trafikte hayrete düşüren görüntü
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Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde otomobilinin arkasına bağladığı atı trafikte koşturan sürücüye para cezası kesildi. Sürücü hakkında ayrıca adli işlem başlatıldı.
Siverek ilçesinde bir sürücünün atı otomobilinin arkasına bağlayarak trafikte koşturduğu anlar, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada tepki çekmesinin ardından Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Plakası belirlenen otomobilin sürücüsü A.K. hakkında "5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı, ayrıca idari para cezası uygulandı.