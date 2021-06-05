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Yaşam İstanbul'da 6 Haziran'da hangi mahallelerde muhtar seçimi yapılacak?
Yaşam

İstanbul'da 6 Haziran'da hangi mahallelerde muhtar seçimi yapılacak?

İstanbul'da yarın muhtar seçimleri yaşanacak. Vatandaşlar İstanbul'da 6 Haziran Pazar günü hangi semtlerde muhtar seçimlerinin yapılacağı merak ediliyor. İstanbul'da 14 mahallede, çeşitli nedenlerle düşen muhtarlıklar için yaklaşık 71 bin seçmen pazar günü sandık başına gidecek. Peki, İstanbul'da 6 Haziran'da hangi mahallelerde muhtar seçimi yapılacak?

Yeniakit Publisher
2021-06-05 23:27:00 -
İstanbul'da 6 Haziran'da hangi mahallelerde muhtar seçimi yapılacak?

6 Haziran'da boş bulunan mahalle, köy muhtarlıkları ve ihtiyar heyetleriyle köy statüsünden belde statüsü kazanan Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesinde belediye başkanlığı ve meclis üyeliği için oy kullanılacak. Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) aldığı karar doğrultusunda İstanbul'da da 14 mahalle yeni muhtarını belirleyecek.

İstanbul'da 6 Haziran'da hangi mahallelerde muhtar seçimi yapılacak?

AA muhabirinin seçime gidecek muhtarlıklardan aldığı bilgiye göre, İstanbul'da muhtarlık için 14 mahallede toplam 62 aday yarışırken, adayların 11'ini kadınlar oluşturuyor.

Seçimde, Bayrampaşa Vatan Mahallesi'nde 6, Kağıthane Telsizler Mahallesi'nde 4, Eyüpsultan Silahtarağa Mahallesi'nde 3, Beşiktaş Cihannüma Mahallesi'nde 2, Maltepe Büyükbakkalköy Mahallesi'nde 3, Güngören Sanayi Mahallesi'nde 7, Şişli Mecidiyeköy Mahallesi'nde 10, Şişli Feriköy Mahallesi'nde 3, Çatalca'da Ormanlı Mahallesi'nde 7, Kaleiçi Mahallesi'nde 5, Beyoğlu'nda Asmalı Mescit Mahallesi'nde 2, Kalyoncu Kulluğu Mahallesi'nde 5, Katipmustafa Çelebi Mahallesi'nde 3 ve Beykoz Anadolu Kavağı Mahallesi'nde 2 aday muhtar olabilmek için yarışacak.

Pazar günü Mecidiyeköy 3, Ormanlı, Anadolu Kavağı, Feriköy, Katipmustafa Çelebi, Asmalı Mescit, Cihannüma, Vatan ve Sanayi mahallelerinde birer kadın, muhtarlık için erkek adaylarla mücadele edecek.

İstanbul'da 14 mahallede 6 Haziran Pazar günü yaklaşık 71 bin seçmen sandık başına giderek oy kullanacak ve yeni muhtarlarını seçecek.

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