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Aktüel

İstanbul'da 6 bin 228 kaçak cep telefonu ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-06-29 17:07:59 -
İstanbul'da 6 bin 228 kaçak cep telefonu ele geçirildi

İSTANBUL (AA) - Esenler'de, 6 bin 228 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasal olmayan yollardan yurda getirilen elektronik ürünlerin ticaretinin önüne geçilmesi ve kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma kapsamında Esenler Tekstilkent bölgesinde takibe aldığı kamyoneti durdurdu.

Kamyonette yapılan aramada 6 bin 228 kaçak cep telefonu ele geçirildi. Araçtaki 2 kişi gözaltına alındı.

Mobil Cihaz Kayıt Sistemi'nde kaydı bulunmayan cep telefonlarının, kayıtlı cihazların (İMEİ) numaralarının çalınarak kopyalanması yöntemiyle yasal hale getirilmeye çalışıldığı belirlendi.

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