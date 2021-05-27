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Yaşam İstanbul’da 500 dronla mest eden ışık gösterisi
Yaşam

İstanbul’da 500 dronla mest eden ışık gösterisi

İstanbul’da 500 drone ile ışık gösterisi İstanbul Boğazı Manzarası ile kartpostallık kareler oluşturdu. Yeni çıkacak bir arabanın tanıtımı için yapılan gösteri büyük ilgi gördü.

Yeniakit Publisher
2021-05-27 14:23:00 -

Teknoloji ile birlikte gösterilerde değişiklik gösteriyor. Eskiden havai fişeklerin kullanıldığı gösterilerin yerini dronelar almaya başladı. İstanbul’da yeni çıkacak bir arabanın tanıtımı için 500 drone ile ışık gösterisi düzenlendi.

Drone pilotu Ahmet Murat Özyılmaz ve Yusuf Derinöz’un kaydettiği görüntülerde Kız Kulesi çevresinde uçan 500 drone farklı şekiller ortaya çıkarıyor. İlk olarak sırayla gidecekleri konuma ulaşmak için havalanan dronelar kuş, dünya ve yeni çıkan arabanın modelini alıyor. Havada uçarken figürlerin değişmesi İstanbul manzarası ile izleyenleri kendine kayran bırakıyor. Yaklaşık 15 dakika süren gösteri sonunda dronlar kalktıkları konuma iniş yapıyor. Dronların hepsi bir yazılım ile kontrol ediliyor. Dronelar ile istenirse farklı şekiller yapmak mümkün oluyor.

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