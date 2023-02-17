İstanbul'da 5 ilçe saydı... Japon mühendisten ezber bozan açıklama

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketine ağlarken bölgedeki diğer fay hatlarıyla ilgili bilgiler de gelmeye devam ediyor.

Milyonlarca vatandaşımız deprem nedeniyle şehirlerini, evlerini terk etmek zorunda kaldı. AFAD'ın açıkladığı son sayılara göre can kaybımız 35 bini aştı. Japon bilim insanı Yoshinori Moriwaki, diğer fay hatlarıyla ilgili konuştu.

Dikkat çeken İstanbul Depremi sözleri

TV100 ekranlarında Ece Üner'e konuk olan Japon inşaat mühendisi Yoshinori Moriwaki, "İstanbul'da 1. ve 2. köprüde güçlendirmeler yapıldı. Aynı şekilde Mecidiyeköy'deki ana viyadük de güçlendirildi. İstanbul'un bazı ilçelerinde de Japon bilim insanları aracılığıyla güçlendirmeler yapıldı" dedi.

5 ilçeyi saydı: 7.5 şiddetinde deprem olsa bile...

Moriwaki, "Beşiktaş, Sarıyer, Ataşehir bu ilçeler güçlendirildi. Japonlar bilimsel olarak bu konuda yardım yaptı. Marmara Bölgesi genelinde deprem bekleniyor ama güçlendirme yapılan yerlerde hasar beklendiği kadar kötü olmayacak. Depremin şiddeti 7.5 olsa bile güçlendirme yapılan Ataşehir, Şişli, Mecidiyeköy, Sarıyer, Beşiktaş gibi bölgelerde problem olacağını düşünmüyoruz" ifadelerini kullandı.

Şehir ve ilçe adı vererek uyardı: Riskli

Yoshinori Moriwaki, Yalova merkezin, Yalova'nın sahil ilçesi olan Çınarcık'ın ve Bursa'nın riskli olduğunun altını çizdi.

"Osmangazi Köprüsü 7.9'a bile dayanır"

Yoshinori Moriwaki açıklamalarının devamında "Osmangazi Köprüsü ise 7.9 şiddetindeki depreme bile dayanıklı. O köprü deprem göz önünde bulundurularak yapıldı. Doğu Anadolu fay hattı bu kadar kırılmaya başladı bundan sonra neresi diye düşünüyoruz. Hatay'da hasar oldu ama fay hattı daha kırılmadı. Kahramanmaraş'a kadar kırdı. Hatay'dan sonra güneye gelen Kuzey Kıbrıs'a giden bir fay hattı var. Elazığ'da da bir fay var." ifadelerini kullandı.

Moriwaki son olarak "Bingöl'den batıya uzanan fay hattında da tehlike var. Muş, Bitlis, Van... 2011'de Van'dan sonraki fay hattı kırıldı. Muş, Bitlis tarafında da deprem bekleniyor. Sonra da Marmara depremi bekleniyor. İzmir'deki fay hattı geçtiğimiz depremde kırıldı. İzmir'de yoğun bir deprem beklemiyoruz. Deprem geliyorsa da etkisinin düşük olacağını düşünüyoruz." dedi.