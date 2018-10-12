0553 313 94 23

İstanbul'da 5 bin polisle denetim

İstanbul'da 39 ilçede gerçekleştirilen denetimlerde yaklaşık 5 bin polisin katıldı.

12 Ekim 2018 Cuma 23:41
İstanbul'da 5 bin polisle denetim

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde yaklaşık 5 bin polisin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlere, İlçe Emniyet Müdürlükleri ile Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, İstanbul Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü, Foto Filim Şube Müdürlüğü ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürlüğü personeli katıldı.

18'sinci Yeditepe Huzur denetimleri kapsamında 39 ilçede şüpheli araç ve otobüslerde aramalar yapılırken bazı eğlence alanları ve iş yerleri denetlendi. Denetimlerde çok sayıda kişi de genel bilgi taramasından (GBT) geçirildi.

GBT yapılarak kişilerin üstleri arandı

Denetimlerden biri TEM Otoyolu Çamlıca Gişeleri İstanbul istikametinde yol kenarındaki denetim noktasıydı. Polis ekipleri TEM otoyolunda şüpheli araçları ve şehirlerarası yolcu otobüsleri durdurarak denetim noktasına yönlendirildi. Yolcuların ve sürücülerin Genel Bilgi Taraması (GBT) yapılırken kişilerin üzerleri arandı. Araçların içerisi ve otobüslerin bagaj kısmında Zoro isimli narkotik köpeği arama yaptı.

Haber Tarihi: 12 Ekim 2018 Cuma 23:41
  1. İstanbul
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trump, casus Brunson'u Oval Ofis'te ağırlayacak
    1. Trump, casus Brunson'u Oval Ofis'te..
    2. 44 yıl önce gazi oldukları topraklara..
    3. Hindistan'daki trafik kazalarında..
    4. ABD'de Suudi Arabistan protesto edildi
    5. Dünya Salah'ı konuşuyor! Kornerden..
    6. Fuat Oktay Nijer Cumhurbaşkanı ile..
    7. Şırnak'ta devrilen zırhlı araçta 12..
    8. Geri döndü! Hindistan'da 56 kişi..
    9. Antalya'da korkutan yangın!
    10. İstanbul'da 5 bin polisle denetim
    11. Bakan Albayrak'tan Bali ziyareti..
    12. Arabadan cephanelik çıktı
    13. Türkiye'den 3 ülkeye sert tepki: Yok..
    14. Arda Turan tüm yaşananları tek..
    15. Nijerya'da petrol boru hattında iki..
    16. Berat Albayrak: Görevi Türkiye olarak..
    17. Şırnak'ta zırhlı araç devrildi! 12..
    18. Petrol boru hattında patlama! 19 kişi..
    19. Gaziantep'te motosiklet hırsızlarına..
    20. Denizli’de sahte içkiden 2 kişi öldü,..
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!

    Günün Karikatürü

    13 Ekim 2018
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    ABD'li casus papaz Brunson ilk uçakla kaçıyor!
    ABD'li casus papaz Brunson ilk uçakla kaçıyor!