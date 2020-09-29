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Aktüel İstanbul'da 413 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Aktüel

İstanbul'da 413 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Gözaltına alınan 21 kişiden 19’u tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-29 09:33:16 -
İstanbul'da 413 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
İSTANBUL (AA) - İstanbul'da düzenlenen hava ve deniz polisi destekli operasyonda, 413 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye karasularından transit geçiş yapan gemilere aktarmak için Akaryakıt Dağıtım ve Dolum Tesislerinden akaryakıt alan bir tankerden, Marmara Denizi açıklarında küçük teknelere kaçak akaryakıt boşaltıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Yakıt tankerini havadan ve denizden takibe alan ekipler, tankerden teknelere aktarılan akaryakıtın sahilde bekleyen minibüslerdeki tanklara boşaltıldıktan sonra çeşitli ilçelerdeki tır garajlarında piyasaya sürüldüğünü belirledi.
Polis helikopteri ve polis teknelerinin desteğiyle, 25 Eylül’de karada ve denizde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 21 kişi gözaltına alındı.
Tanker, tekne ve minibüste yapılan aramalarda 413 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Kaçakçılıkta kullanılan, 1 tanker, 1 tekne ve 4 minibüse de el konuldu.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 19’u tutuklanırken, 2’si ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Operasyonda, 2 milyon 500 bin lira vergi kaybının önlendiği bildirildi.
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