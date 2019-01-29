İstanbul’da 3 YPG'li terörist yakalandı İstanbul’da, Suriye’deki çatışma ortamından yararlanarak yasa dışı yollardan Türkiye'ye girdikleri tespit edilen terör örgütü YPG üyesi 3 terörist düzenlenen operasyonla enselendi.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hain terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD/YPG üyesi 3 teröristin Türkiye'ye giriş yaptığı istihbaratını aldı. Yurda illegal yollarla giriş yaptıktan sonra YPG/PYD üyelerinin İstanbul'a geldiğini tespit eden emniyet güçleri, yapılan çalışmaların ardından önceki gün örgüt üyelerinin saklandıkları adreslere şafak vakti operasyon düzenledi. Yapılan baskında Suriye uyruklu 3 YPG'li yakalanarak gözaltına alındı. 2'si tutukalndı,1'i serbest Gözaltına alınan PYD/YPG üyeleri, polisteki sorgularının ardından dün akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi. Örgüt üyesi 2 kişi tutuklanırken, 1'i sağlık sorunları nedeniyle ‘adli kontrol' şartı ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Örgüt üyelerinin Suriye'de PKK'nin uzantısı PYD/YPG içinde silahlı faaliyet yürüttüklerini ve silahlı eğitimi aldıklarını kabul ettikleri öğrenildi.

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