İstanbul’da 3 ilçede 5 işletme kurşunlanmıştı: 5 şüpheli gözaltında
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada, Küçükçekmece, Sultangazi ve Bahçelievler’deki kurşunlama olaylarıyla bağlantılı 5 kişi yakalandı; 3 firariyi arama çalışmaları sürüyor.
İstanbul'da Küçükçekmece, Sultangazi ve Bahçelievler’de son iki ayda yaşanan saldırılarla ilgili 8 şüpheliden 5’i gözaltına alınırken, aramalarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, 3 ilçede faaliyet gösteren 5 işletmenin son 2 ayda kurşunlamasına ilişkin soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında, 5 farklı kurşunlama eylemine karıştığı tespit edilen 8 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Düzenlenen operasyonda şüphelilerden 5'i gözaltına alınırken, 2'sinin 18 yaşından küçük olduğu belirlendi.
Aramalarda, ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek ile farklı ebatlarda fişekler bulundu.
Firari şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.