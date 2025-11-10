  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

İsrail korkudan tir tir titredi: “Türkiye ciddi bir rakip”

“Hedefimiz CHP’nin Türkiye’de iktidar olmasıdır" diyen CHP'li başkan çukurları bile onaramıyor

Abdulkadir Selvi, yeni anket sonuçlarını paylaştı: CHP’nin oyları düştü, daha da düşecek! Çünkü…

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Kemal'i andı: Yapamazsınız dedikleri ne varsa yaptık

Sebebi ortaya çıktı! AK Parti’de 3 başkan görevden alındı

BAE destekli teröristler çığırından çıktı: Cesetleri yakmaya başladılar!

Yasadışı bahis soruşturmasında yen gelişme

150’den fazla batılı gazeteci, siyonizmle ittifak için toplandı! Kudüs’te İsrail’e Biat Zirvesi

ABD'de de yine silahlı saldırı: 3 kişi öldü, saldırgan da intihar etti

TikTok fenomeni “Aç bebeğim var” diyerek aradı, ilk camiden gelen cevap tüm dünyayı şaşırttı: Diğer kiliseler not alsın
Gündem İstanbul’da 3 ilçede 5 işletme kurşunlanmıştı: 5 şüpheli gözaltında
Gündem

İstanbul’da 3 ilçede 5 işletme kurşunlanmıştı: 5 şüpheli gözaltında

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
İstanbul’da 3 ilçede 5 işletme kurşunlanmıştı: 5 şüpheli gözaltında

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada, Küçükçekmece, Sultangazi ve Bahçelievler’deki kurşunlama olaylarıyla bağlantılı 5 kişi yakalandı; 3 firariyi arama çalışmaları sürüyor.

İstanbul'da Küçükçekmece, Sultangazi ve Bahçelievler’de son iki ayda yaşanan saldırılarla ilgili 8 şüpheliden 5’i gözaltına alınırken, aramalarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.  

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, 3 ilçede faaliyet gösteren 5 işletmenin son 2 ayda kurşunlamasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, 5 farklı kurşunlama eylemine karıştığı tespit edilen 8 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Düzenlenen operasyonda şüphelilerden 5'i gözaltına alınırken, 2'sinin 18 yaşından küçük olduğu belirlendi.

Aramalarda, ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek ile farklı ebatlarda fişekler bulundu.

Firari şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Yolsuzluk soruşturmasında sıcak gelişme! Baba ve oğul İmamoğlu hakim karşısında
Yolsuzluk soruşturmasında sıcak gelişme! Baba ve oğul İmamoğlu hakim karşısında

Gündem

Yolsuzluk soruşturmasında sıcak gelişme! Baba ve oğul İmamoğlu hakim karşısında

Flaş gelişme: Özgür Özel'e 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan re'sen soruşturma başlatıldı
Flaş gelişme: Özgür Özel'e 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan re'sen soruşturma başlatıldı

Gündem

Flaş gelişme: Özgür Özel'e 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan re'sen soruşturma başlatıldı

Bursa'da rüşvet soruşturmasında tutuklu sayısı 17'ye yükseldi
Bursa'da rüşvet soruşturmasında tutuklu sayısı 17'ye yükseldi

Yerel

Bursa'da rüşvet soruşturmasında tutuklu sayısı 17'ye yükseldi

Yasadışı bahis soruşturmasında yen gelişme
Yasadışı bahis soruşturmasında yen gelişme

Gündem

Yasadışı bahis soruşturmasında yen gelişme

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hamas, bir leşten daha kurtuldu
Gündem

Hamas, bir leşten daha kurtuldu

Hamas, Gazze Şeridi’nin güneyinde leşine ulaşılan İsrailli asker Hadar Goldin’in cenazesini Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) aracılığıy..
Neler oluyor! Suriye Cumhurbaşkanı El-Şara, Washington’da!
Dünya

Neler oluyor! Suriye Cumhurbaşkanı El-Şara, Washington’da!

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed El-Şara Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanı Esad Hasan El-Şeybani’nin katılımıyıla, bugün Washington’daki Uluslararas..
İki lider görüşecek mi diye beklerken… Nükleer santral vuruldu! Ölüler var
Gündem

İki lider görüşecek mi diye beklerken… Nükleer santral vuruldu! Ölüler var

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna lideri Zelenskiy arasında görüşme olacağına yönelik iddialar gündemdeyken, Rus cephesi, “Biz ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23