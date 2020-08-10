İstanbul'da 3 günlük denetimlerde 9 bin 317 işlem uygulandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte 7, 8, 9 Ağustos’ta 18 ayrı başlıkta yapılan 30 bin 435 denetimde 9 bin 317 adli ve idari işlemin uygulandığını bildirdi.

Vali Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"AVM, pazar yeri, toplu taşıma, yeme-içme, eğlence mekanı, spor alanı ve ibadethaneler başta olmak üzere, 7-8-9 Ağustos’ta 18 ayrı başlıkta 30 bin 435 denetim yapıldı. 9 bin 317 adli ve idari işlem uygulandı. Görev alan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. #BirlikteBaşaracağız."