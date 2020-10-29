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Aktüel İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları
Aktüel

İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

Cumhuriyetin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün kendi sesinden Nutuk'tan bölümler okuduğu hologram gösterisi yapıldı. - Haliç üzerinde oluşturulan su perdesine Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğraflarının yanı sıra, "Cumhuriyetimiz 97 yaşında" ve "Cumhuriyet cesarettir" yazıları yansıtıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-29 20:35:44 -
İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, Cumhuriyetin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kendi sesinden Nutuk'tan bölümler okuduğu 3 dakikalık bir hologram gösterisi yapıldı.

Haliç üzerinde oluşturulan su perdesine Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğraflarının yanı sıra, "Cumhuriyetimiz 97 yaşında" ve "Cumhuriyet cesarettir" yazıları yansıtıldı.

İBB Saraçhane Binası, Bozdoğan Kemeri ve Kız Kulesi'nde de ışık şovları ve mapping gösterimleri yer aldı. Bozdoğan Kemeri'ne ve Kız Kulesi'ne de Türk bayrağı, Büyük Önder Atatürk'ün fotoğrafı ve "Cumhuriyetimiz 97. yılında" yazıları yansıtıldı.

Koronavirüs tedbirlerinin uygulandığı kutlamalar, vatandaşlar tarafından da cep telefonlarıyla kaydedildi.

- Etkinlikler 4 gün sürecek

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları 4 gün boyunca Kuzguncuk Parkı, Salacak, Ortaköy ve Kabataş sahillerinde ışık gösterileriyle devam edecek.

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