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Siyaset İstanbul’da 2024 yılında her şey yoluna girecek!
Siyaset

İstanbul’da 2024 yılında her şey yoluna girecek!

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 2023 seçimlerinde görev alacak AK Partili sandık görevlileriyle Bağcılar’da bir araya geldi.

Yeniakit Publisher
2021-11-14 15:01:00 -
İstanbul’da 2024 yılında her şey yoluna girecek!

AK Parti’nin eser, CHP’nin ise algı siyaseti yaptığını belirten Kabaktepe, şunları dile getirdi: “2023 büyük zafer, 2024 büyükşehir zaferi kutlu olsun. Hiç merak etmeyin, kim ne derse desin, AK Parti kadroları milletimizle bütünleşerek 2023’te büyük Türkiye’nin mührünü Recep Tayyip Erdoğan’la birlikte vuracak. Hiç merak etmeyin, ‘Her şey güzel olacak’ diyerek İstanbul’daki her şeyin üstündeki her şeyi de yönetemeyen, kargaşaya götüren, İETT’sinden, İSKİ’sinden ulaşımına kadar hiçbir şeyi yönetemeyen bu belediye 2024’te AK Parti belediyeciliğine kavuşacak, 2024’te her şey yoluna girecek.”

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