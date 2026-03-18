İSLAM Ramazanın son iftarı o ilde yapılacak
Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan ramazanın son iftarı Marmara Bölgesi’nde Çanakkale'de yapılacak. Sinop'ta yarın 13 saat 46 dakikayla en uzun, 10 ilde de 13 saat 38 dakikayla en kısa süreyle oruç tutulacak.

Teravih, mukabele, itikâf ibadeti ve toplu iftarların yapıldığı on bir ayın sultanı ramazan yarın sona erecek.

Ramazanın son günü ilk imsak Iğdır'da saat 04.39'da, ilk iftar Iğdır'da saat 18.21'de, son imsak İzmir ve Çanakkale'de saat 05.49'da, son iftar da Çanakkale'de saat 19.32'de yapılacak.

Yarın Sinop'ta 13 saat 46 dakika ile en uzun, Mardin, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Kilis, Osmaniye, Hatay, Adana, Karaman, Mersin ve Antalya'da ise 13 saat 38 dakika ile en kısa oruç tutulacak.

ŞEVVAL HİLALİ ASYA KITASINDAN GÖRÜLEBİLECEK

Diyanet İşleri Başkanlığının kameri ay hesaplarına göre, Ramazan Bayramı'nın başladığını gösteren şevval hilali, Asya kıtasının ortasından itibaren görülebilecek.

Dolayısıyla hilal birçok bölgede aynı anda görüleceğinden İslam dünyasının çoğunluğunun 20 Mart Cuma günü Ramazan Bayramı'na girmesi bekleniyor.

Türkiye'de ise bu yıl 29 gün süren ramazan yarın tamamlanacak, ertesi gün Ramazan Bayramı idrak edilecek.

'Ramazan bayramı hak edenlere mübarek olsun'
