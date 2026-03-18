Aman dikkat! Herkesin başına gelebilir... Otomobil hayali kurarken 1 milyon 420 bin TL dolandırıldı

Şanlıurfa’da yaşayan bir vatandaş, sanal medyada gördüğü otomobil ilanı üzerinden iletişime geçtiği kişiler tarafından dolandırıldı.

Osmangazi Mahallesi'nde yaşayan İzzettin K., internet sitesinde 1 milyon 420 bin TL'ye satışa sunulan otomobil ilanı için Metehan K. ile iletişime geçti. Görüşmenin ardından İzzettin K., Bursa’nın Gemlik ilçesindeki bir arkadaşından yardım istedi. Otomobil, yapılan ekspertiz işlemlerinin ardından bir otoparka bırakıldı.

Tüm birikimini kaptırdı

İzzettin K.'nin vekalet verdiği arkadaşı, ruhsat sahibi Ahmet Ö. ile birlikte notere gitti. Ahmet Ö., Metehan K.'nin muhasebecisi olduğunu belirterek, paranın da Umut B. adına verilen banka hesabına gönderilmesini istedi. Bunun üzerine İzzettin K., güven duyarak 1 milyon 420 bin TL'yi belirtilen hesaba gönderdi. Ruhsat sahibi, daha sonra Metehan K.'yi tanımadığını ifade edince İzzet K. dolandırıldığını anladı ve şikayetçi oldu. Büyük bir mağduriyet yaşadığını İzzettin K., evlilik hazırlığı için biriktirdiği para ile borç aldığı altınları dolandırıcılara kaptırdığını söyledi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.