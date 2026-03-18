  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Pek inandırıcı gelmedi ama! Yunanistan 'Türkiye'yi geride bıraktık' diyerek duyurdu 'Doğrulama ve yalanlama yok' diyerek duyurdular: İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib öldü mü? Gündem oluşturacak iddia Bahar beklenirken kış sürprizi! İstanbul'da 3 gün sürecek soğuk hava dalgası geliyor Orta alan sürprizi... Beşiktaş'tan transferde milli yıldıza sıkı takip! Salih Özcan... Sidiki Cherif ile... Fenerbahçe'den forvete Lois Openda sürprizi! Transferi böyle duyuruldu Yüzlerce bakımsız mezarı temizlediler Galatasaray'dan flaş 10 numara hamlesi! 30 milyon Euro... Türkiye'ye karşı 38 savaş uçağını değiştirme kararı aldılar! Bu yoklukta 1 milyar dolar harcayacaklar
Sağlık
7
Yeniakit Publisher
En yaygın sağlık sorunları... Ağız ve diş sağlığı genel sağlığın anahtarı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

En yaygın sağlık sorunları... Ağız ve diş sağlığı genel sağlığın anahtarı

Bayram öncesi mutlaka ağız ve diş sağlığı konularına dikkat etmek gerekiyor...

#1
Foto - En yaygın sağlık sorunları... Ağız ve diş sağlığı genel sağlığın anahtarı

Dünya Oral Sağlık Günü dolayısıyla açıklama yapan Diş Hekimi Yudum Ertem, ağız ve diş sağlığının pek çok hastalığın önlenmesinde önemli rol oynadığını söyledi. Ertem, toplumun bu konuda bilinçlendirilmesinin önemine dikkat çekti.

#2
Foto - En yaygın sağlık sorunları... Ağız ve diş sağlığı genel sağlığın anahtarı

İzmir Eğitim Diş Hastanesinde görev yapan Dt. Yudum Ertem, dünya genelinde insanların yüzde 90'ının diş çürüğü ve diş eti rahatsızlıkları riski taşıdığını bildirdi. Ağız sağlığının sadece ağız içiyle sınırlı kalmadığını belirten Ertem, bu durumun diyabet, kalp ve solunum yolu gibi sistemik hastalıkları doğrudan tetikleyebileceğini dile getirdi. Toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla Dünya Dişhekimleri Birliği (FDI) tarafından 20 Mart'ın Dünya Oral Sağlık Günü olarak ilan edildiğini hatırlatan Ertem, bu özel günün ağız hastalıklarının önlenmesi ve sağlıklı alışkanlıkların kazandırılması açısından önemli bir fırsat olduğunu kaydetti.

#3
Foto - En yaygın sağlık sorunları... Ağız ve diş sağlığı genel sağlığın anahtarı

Diş çürüklerinin günümüzde en yaygın sağlık sorunlarından biri olmaya devam ettiğine değinen Ertem, "Yanlış beslenme, artan şeker tüketimi ve yetersiz ağız bakımı başlıca nedenler arasında yer alıyor. Diş eti hastalıkları ise ilerleyen süreçte diş kaybına yol açabiliyor. Bu hastalıklar kronik enfeksiyon niteliği taşıyor. Kalp-damar hastalıkları başta olmak üzere çeşitli sistemik hastalıklarla ilişkili olabiliyor" dedi.

#4
Foto - En yaygın sağlık sorunları... Ağız ve diş sağlığı genel sağlığın anahtarı

Ağız ve diş sağlığının korunmasında en etkili yaklaşımın koruyucu sağlık hizmetleri olduğunu vurgulayan Ertem, "Bireylerin düzenli ağız bakım alışkanlıkları kazanması büyük önem taşıyor.

#5
Foto - En yaygın sağlık sorunları... Ağız ve diş sağlığı genel sağlığın anahtarı

Sağlıklı bir ağız yapısı için dişler günde en az iki kez 2-3 dakika fırçalanmalıdır. Diş ipi kullanılmalı, dil temizliği ihmal edilmemeli, dengeli beslenilmeli ve altı ayda bir diş hekimi kontrolüne gidilmelidir. Ağız ve diş hastalıkları Türkiye'de en sık görülen sağlık sorunları arasında yer alıyor.

#6
Foto - En yaygın sağlık sorunları... Ağız ve diş sağlığı genel sağlığın anahtarı

Çoğu zaman hayati risk taşımadığı düşüncesiyle ihmal ediliyor. Ancak yüksek görülme sıklığı ve diğer hastalıklarla ilişkisi nedeniyle önemli bir halk sağlığı sorunudur. Diş çürükleri ve diş eti hastalıkları büyük ölçüde önlenebilir. Toplumun bilinçlendirilmesi ve koruyucu diş hekimliği hizmetlerinin yaygınlaştırılması gerekiyor. Oral sağlık olmadan genel sağlıktan söz etmek mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23