İstanbul'da 2 Pakistanlı 9 Pakistanlıyı rehin alıp gasp etti

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına tutuklu sanıklar Omar Shah ve Farman Khan ile avukatları katıldı.

Davanın sona ereceği bildirilerek son savunması sorulan sanık Omar Shah, olaydan haberi olmadığını iddia ederek, "Benim üzerimden müştekilerin herhangi bir eşyası çıkmadı. Aleyhime hiçbir delil yok. Delil varsa ceza verin yoksa beraatimi talep ediyorum. Karakolda TikTok videoları izletildi. Kesinlikle o videodaki kişi ben değilim." diye konuştu.

Diğer sanık Farman Khan, olay günü alkollü olduğunu öne sürerek, suçu bilerek işlemediğini savundu. Olayın gerçekleştiği eve kendisinin gitmediğini, götürüldüğünü öne süren Khan, müştekilerden herhangi bir para almadığını, görüntülerdeki kişinin ise Omar Shah olmadığını iddia ederek tahliyesini istedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Omar Shah ve Farman Khan'ı 8 kişiye karşı "nitelikli yağma" ve "cebir, tehdit veya hile kullanmak suretiyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 133 yıl 3'er ay hapis cezasına mahkum etti.

Heyet ayrıca sanıklar hakkında "konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan ceza verilmesine yer olmadığına, bir müştekiye karşı işledikleri iddia edilen suçlardan ise beraatlerine hükmetti.

Adreslerine operasyon düzenlendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 9 Pakistanlının, kaldıkları evde rehin alınarak gasbedildiklerine ilişkin şikayette bulunmaları üzerine soruşturma başlatmıştı.

Mağdurların rehin alındıkları anlara ait sosyal medyada paylaşılan görüntüler ile olay yeri çevresindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, şüphelilerin Bağcılar'da yaşadığını belirlemişti.

Adrese düzenlenen operasyonda, Pakistan uyruklu 2 sanık gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Bayrampaşa Orta Mahalle'de 4 Ocak'ta 6 kişinin, 9 Pakistanlının kaldığı eve önce kapıyı çalıp sonra da zorla girdikleri belirtilmişti.

İddianamede, ellerinde bıçak ve silah olan sanıkların da arasında bulunduğu 6 kişiden bazılarının eve girmeleriyle müştekilere saldırmaya başladıkları, kıyafetlerini zorla çıkarttıkları ve 6 bin lira ile 9 cep telefonunu gasbettikleri anlatılmıştı.

Sanıkların, evden ayrılmadan önce müştekilerin ellerini bağladıkları ve bu anları videoya kaydederek sosyal medyada paylaştıkları bilgisine yer verilen iddianamede, çalışmalar sonucu 6 şüpheliden Pakistanlı Omar Shan ile Ferman Khan'ın tespit edildiği aktarılmıştı.

İddianamede, sanıkların evlerinde yapılan aramada, müştekilere ait cep telefonu, tişört, pantolon, ayakkabı ve eşofman altı ile sırt çantası ele geçirildiği belirtilerek, 2 sanığın 9 kez "silahla ve birden fazla kişiyle birlikte kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma", 9 kez "silahla ve birden fazla kişiyle birlikte konutta gece vakti nitelikli yağma" ve "konut dokunulmazlığını ihlal" suçlarından 127'şer yıldan 264'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenmişti.