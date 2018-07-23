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İstanbul'da 150 bin doları çalıp kaçtılar!

İstanbul Fatih'te yüzleri maskeli 10 kişilik grup döviz bürosundan 150 bin doları çalarak kayıplara karıştılar.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 08:18
İstanbul'da 150 bin doları çalıp kaçtılar!

Fatih’te yüzleri maskeli 10 kişi, bir döviz bürosundan  yaklaşık 150 bin dolar değerinde soygun gerçekleştirdi. 

Yüzleri maskeli ve elleri eldivenli kişiler, 2  araç ile İskenderpaşa Mahallesi Ahmediye Caddesi üzerindeki bir döviz bürosuna  geldi.

 Döviz bürosunun otomatik kepengini, edindikleri uzaktan kumandanın  kopyası ile açtıkları iddia edilen zanlılar, iş yerine girdi.

Zanlılar, yaklaşık 150 bin dolar değerinde soygun gerçekleştirdikten  sonra dışarıda bekleyen araçlara binerek olay yerinden uzaklaştı.

Döviz bürosunun alarmının çalması üzerine olay yerine gelen polis  ekipleri sevk edildi. Daha sonra olay yeri inceleme ekipleri döviz bürosunda  incelemelerde bulundu.

Polis ekipleri hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2018 Pazartesi 08:18
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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