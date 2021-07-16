  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İngiltere'de pandemi döneminde alkole bağlı ölümler arttı!
Yellen: Enflasyon zamanla gevşeyecek
Orman yangınına müdahaleye giden arazi aracı kaza yaptı
Dev Türk bayrağı görüntüsü hayran bıraktı!
Gündem İstanbul'da 15 Temmuz temalı duygulandıran gösteri
Gündem

İstanbul'da 15 Temmuz temalı duygulandıran gösteri

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle Galata Kulesi, Çamlıca Kulesi ve Ayasofya Meydanı'nd 15 Temmuz temalı gösteriler düzenlendi. Gösterileri izleyenler, duygulandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-16 01:17:00 -

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki kanlı darbe girişiminin üzerinden 5 yıl geçti. O gün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla milletin meydanlara inmesiyle, darbeciler püskürtüldü. Milletimiz büyük bir kahramanlık öyküsü yazdı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle İstanbul'un simge yapılarında çeşitli anma etkinlikleri düzenlendi.

Etkinlikler kapsamında Galata Kulesi'nde 15 Temmuz mapping, Ayasofya Meydanı'nda ışıklı koreografi, Çamlıca Kulesi'nde 15 Temmuz'a ait görsellerle ışık gösterisi yapıldı.

Büyük Çamlıca Camisi'ne ise "Türk Milleti Hep Var Olsun" yazılı mahya yansıtıldı.

Ayasofya meydanında 15 Temmuz ışıklı koreografi gösterisi yapıldı.

Çamlıca Kulesi 15 Temmuz'a özel görsellerle ışıklandırıldı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay