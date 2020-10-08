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Aktüel İstanbul'da 142 bin 4 kişiye GBT sorgulaması yapıldı
Aktüel

İstanbul'da 142 bin 4 kişiye GBT sorgulaması yapıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından "Yeditepe Huzur Uygulaması" kapsamında yapılan denetimde, çeşitli suçlardan aranan 454 şüpheli ile 240 yoklama kaçağı yakalandı - Operasyonda ayrıca 30 adet ruhsatsız tabanca ve tüfek ile 229 adet fişek ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-10-08 01:09:26 -
İstanbul'da 142 bin 4 kişiye GBT sorgulaması yapıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Emniyet Müdürlüğü, "Yeditepe Huzur" isimli asayiş uygulamasında, 142 bin 4 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasının yapıldığını, çeşitli suçlardan aranan 454 şüpheli ile 240 yoklama kaçağının yakalandığını bildirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre hava, kara ve denizden gerçekleştirilen uygulama; 157 noktada, 1394 personel, 1 hava ekibi, 4 eğitimli dedektör köpeği ve 2 Deniz Limanı Şube botu katılımıyla düzenlendi.

Ayrıca 142 bin 4 kişinin GBT sorgulaması yapıldı, çeşitli suçlardan aranan 454 şüpheli ile 240 yoklama kaçağı yakalandı, 17 bin 381 araç ve 242 motosiklet kontrol edildi.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"1018 araca işlem yapılmış, toplamda 25 araç trafikten men edilmiş, 242 bin 260 lira para cezası uygulanmıştır.

768 umuma açık iş yeri denetlenerek 7 iş yerine işlem yapılmış ve 3 bin 180 lira idari para cezası uygulanmıştır."

Açıklamaya göre 30 adet ruhsatsız tabanca ve tüfek ile 229 adet fişek, bir miktar uyuşturucu ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği tespit edilen para da ele geçirildi.

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