İstanbul'da 14 bin 200 bandrolsüz kitap ele geçirildi
Düzenlenen operasyonda, 14 bin 200 bandrolsüz kitap ele geçirildi.30 Eylül 2018 Pazar 11:14
İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uymayarak bandrolsüz kitap satışının önlenmesine yönelik yapılan çalışma kapsamında, Fatih'te 2 iş yerine baskın düzenledi.
İş yerlerine yapılan aramada, 14 bin 200 bandrolsüz kitap bulundu. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
YORUM YAZ