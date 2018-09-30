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İstanbul'da 14 bin 200 bandrolsüz kitap ele geçirildi

Düzenlenen operasyonda, 14 bin 200 bandrolsüz kitap ele geçirildi.

30 Eylül 2018 Pazar 11:14
İstanbul'da 14 bin 200 bandrolsüz kitap ele geçirildi

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uymayarak bandrolsüz kitap satışının önlenmesine yönelik yapılan çalışma kapsamında, Fatih'te 2 iş yerine baskın düzenledi.

İş yerlerine yapılan aramada, 14 bin 200 bandrolsüz kitap bulundu. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Haber Tarihi: 30 Eylül 2018 Pazar 11:14
  1. Fatih
  2. İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü
  3. korsan kitap
  4. operasyon

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