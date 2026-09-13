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Konut Projeleri İstanbul'da 1071 kiralık sosyal konut için başvurular 14 Eylül'de başlıyor
Konut Projeleri

İstanbul'da 1071 kiralık sosyal konut için başvurular 14 Eylül'de başlıyor

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İstanbul'da 1071 kiralık sosyal konut için başvurular 14 Eylül'de başlıyor

Bakan Murat Kurum, Ataşehir'deki 3+1 örnek daireyi paylaştı. Kiralar aylık 10 bin liradan başlayacak, başvurular 25 Eylül'e kadar e-Devlet'ten alınacak.

İstanbul'daki kiralık sosyal konut projesinde yapımı tamamlanan ilk 1071 konut için başvurular 14 Eylül'de başlıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ataşehir'deki 3+1 kiralık sosyal konuta ait örnek daire görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşarak başvuru tarihini duyurdu.

Bakan Kurum paylaşımında, "İstanbul'da kiralık konutlarımız için yarın başvuruları almaya başlıyoruz. Evlerimizi merak ediyor musunuz? İşte Ataşehir'de kiraya vereceğimiz TOKİ evleri" ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre başvurular 14-25 Eylül 2026 tarihleri arasında alınacak; kura çekimi ve teslimat ekim ayında başlayacak. İstanbul'da 4 ayrı bölge için başvuru alınacak projede konutlar, belirtilen şartlara uyan 18 yaşından büyük evli T.C. vatandaşlarına 3 yıl süreyle kiralanacak.

Kiralar 10 bin liradan başlayacak, büyüklüğe göre değişecek

Proje, ev sahibi olmayan vatandaşlara bölge rayicinin altındaki fiyatlarla uygun şartlarda kiralama imkânı sunacak. Kira tutarları aylık 10 bin liradan başlayacak; tutar, konutun büyüklüğüne göre değişecek.

Kiralık konut tahsis edilecek bölgeler 4 gruba ayrıldı. Birinci gruptaki Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar ilçelerinde toplam 291, ikinci gruptaki Maltepe, Tuzla ve Kartal ilçelerinde toplam 330, üçüncü gruptaki Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören ilçelerinde toplam 360, dördüncü gruptaki Arnavutköy ilçesinde ise 90 konut kiraya verilecek.

Gelir sınırı 100 bin lira, başvuru ücreti yok

Başvuru tarihi itibarıyla son 12 aya ilişkin aylık ortalama hane halkı net gelirinin, proje kapsamında belirlenen 100 bin TL üst sınırını aşmaması şartı aranacak. Adayların geriye dönük en az 1 yıl İstanbul'da ikamet etmesi de koşullar arasında yer alıyor.

Başvuru ücreti alınmayacak. Başvurular e-Devlet üzerinden, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı hizmetleri arasında yer alan "Konut / İşyeri Başvuru" hizmeti menüsünden yapılacak.

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