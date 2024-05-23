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Gündem İstanbul'da 1 Mayıs'ta polise saldıran 27 kişi tutuklandı
Gündem

İstanbul'da 1 Mayıs'ta polise saldıran 27 kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2024-05-23 23:09:00 -
İstanbul'da 1 Mayıs'ta polise saldıran 27 kişi tutuklandı

1 Mayıs'ta İstanbul Saraçhane Meydanı'nda polislere taş ve sopalarla saldığı tespit edilen ve ekipler tarafından gözaltına alınan 27 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

1 Mayıs'ta İstanbul Saraçhane Meydanı'nda polise saldıran 27 kişi hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 1 Mayıs'ta polislere saldırdığı sonradan tespit edilen ve gözaltına alınan 27 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

27 kişi tutuklandı

Şüpheliler, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılıkta ifade veren şüphelilerin tamamı tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

49 kişi tutuklanmıştı

İstanbul'daki 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim Meydanı'na ilerlemeye çalışıp polislere saldırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 217 şüpheliden 38'i tutuklanmıştı. 5 Mayıs'ta söz konusu gösterilere karıştığı belirlenerek gözaltına alınan 12 şüpheliden 11'inin de tutuklanmasına karar verilmişti.

Polis ekiplerince yapılan çalışmaların ardından 1 Mayıs'ta polislere saldırdığı sonradan tespit edilen 39 zanlı hakkında, "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" ve "kamu görevlisine mukavemet" suçlarından gözaltı kararı verilmiş, 27 şüpheli yakalanmıştı.

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