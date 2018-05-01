İstanbul'da 1 Mayıs bilançosu: 86 gözaltı
İstanbul genelinde çeşitli nedenlerle 86 kişi gözaltına alındı01 Mayıs 2018 Salı 18:21
İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde çeşitli nedenlerle 86 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, toplantı ve gösteri yürüyüşlerine izin verilmeyen Beşiktaş'ta 60, Beyoğlu'nda 18, Şişli'de 2 kişi ile Maltepe Miting Alanı'nda görevli memura mukavemette bulunan 6 kişiyi gözaltına aldı.
Gözaltına alınanların emniyetteki işlemleri sürüyor.
YORUM YAZ