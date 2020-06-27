İstanbul'da 1 kişinin hayatını kaybettiği patlamanın yeni görüntüleri ortaya çıktı
Bahçelievler'de 1 kişinin hayatını kaybetmesine, 10 kişininse yaralanmasına neden olan doğal gaz patlamasının yeni görüntüleri ortaya çıktı.
Bahçelievler Mimar Sinan Caddesi üzerinden bulunan bir binanın giriş katında bulunan tekstil atölyesinde sabah saatlerinde doğal gaz sıkışmasına bağlı olarak patlama meydana gelmişti.
Patlamada 10 kişi yaralanırken yabancı uyruklu bir kişi hayatını kaybetmişti.
Yaşanan patlama anının yeni görüntüsü ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde doğal gazın alev topu gibi patladığı görülüyor.