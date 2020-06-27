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Yerel

İstanbul'da 1 kişinin hayatını kaybettiği patlamanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Bahçelievler'de 1 kişinin hayatını kaybetmesine, 10 kişininse yaralanmasına neden olan doğal gaz patlamasının yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-06-27 16:45:00 -

Bahçelievler Mimar Sinan Caddesi üzerinden bulunan bir binanın giriş katında bulunan tekstil atölyesinde sabah saatlerinde doğal gaz sıkışmasına bağlı olarak patlama meydana gelmişti.

Patlamada 10 kişi yaralanırken yabancı uyruklu bir kişi hayatını kaybetmişti.

Yaşanan patlama anının yeni görüntüsü ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde doğal gazın alev topu gibi patladığı görülüyor.

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