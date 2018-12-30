İstanbul’a usta eller

Türkiye tarihinin en kritik yerel seçimlerine doğru giderken, AK Parti dün muhteşem bir programla İstanbul büyükşehir ve ilçe adaylarını halka duyurdu. Sinan Erdem Kapalı Spor Salonu’nda 15 bin kişinin katılımıyla gerçekleşen devasa törende, İstanbul Büyükşehir Adayı’nın TBMM Başkanı Binali Yıldırım olduğu açıklandı. İstanbul’un 39 ilçesinde AK Parti aday çıkartırken, 3 ilçesinde ise Cumhur İttifakı adına MHP’li isimlerin yarışacağı belirtildi.

İstanbul ihmale gelmez

Aday tanıtım programında konuşan Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçmişi hatırlatarak şunları dile getirdi: “Biz İstanbul’u hep kahırla devraldık. Biz bugünlere getirdik. AK Parti olarak hem büyükşehirde, hem de ilçelerde tüm benliğini İstanbul’a adamış adaylarla yola çıkacağız. İstanbul güzel olduğu kadar nazlı bir şehirdir. Öyle bir nazlı ki asla ihmale gelmez. Caddeleri çukurdan geçilmez, Haliç’i kokudan yanına varılmaz hale gelir. İnsanı ihmale gelmez. Böyle bir şehirde ne aç açıkta, ne umutsuz yaşamaya tahammül edemez. Bunun için biz İstanbul’a hep layık olduğu şekilde muamele etmenin çabası içinde olduk. 1994’te İstanbul’un yönetimini devraldığımızda karşımızda öyle örselenmiş bir şehir vardı ki, kelimelerin tam anlamıyla yüreğimiz cız etti.”

Halk 24 yıldır CHP’ye teslim etmedi

CHP’nin İstanbul için siyasi bir tehdit olduğunu kaydeden Erdoğan, şöyle devam etti: “İstanbul için en büyük doğal tehdit deprem ise en büyük siyasi tehdit de CHP zihniyetidir. CHP zihniyeti ne zaman bu şehrin başına musallat olmuşsa İstanbul acı çekmiştir. İdeolojik olarak bu partiye oy verenler dışında hiçbir vatandaşımız CHP’nin İstanbul’a hizmet sunacağına inanmadığı için 24 senedir o zihniyeti büyükşehire yaklaştırmadı. Sadece konuşuyor, sadece millete hakaret ediyorlar. Bir gün çarşaflı kadınlara rozet takıyor, bir gün bölücü örgütün güdümüyle el takıyorlar, ertesi gün tam tersi görüşleri savunan başka partiye göz kırpıyorlar. Milletimiz bunları ciğerine kadar tanıyor.”

Yıldırım, önemsediğimizin ispatı

Yıldırım’ın ismini büyük bir coşku eşliğinde açıklayan Erdoğan, şöyle konuştu: “İstanbul’da, Ankara’da ve partimizde birçok önemli görevlerde bulunan Sayın Binali Yıldırım, belediye başkanlığından bu yana dava arkadaşım. Herhangi bir ilçeden birisini kaydırmıyoruz. Çok önemsediğimiz için bakanlıklar yapmış en son Meclis başkanımız şimdi büyükşehir belediye başkan adayı yapıyoruz. İstanbul çok daha ilerilere, bu asrın en nadide en güzide çekim alanını oluştursun. En güzide, en kıdemli, en tecrübeli bir ismi aday olarak gösterdik. İstanbul buna layık.” MHP’ye de teşekkür eden Erdoğan, “Karşımızda Bahçeli’nin ifadesiyle bir ‘zillet ittifakı’ var. Buna karşı Cumhur İttifakı’nın zaferi çok çok farklı olacaktır diyorum” dedi.

Bakanlık, Başbakanlık, TBMM Başkanlığı, şimdi de İBB Başkanlığı

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk Meclis Başkanı, parlamenter sistemin son Başbakanı Binali Yıldırım, İstanbul’u yönetmek için 31 Mart Yerel Seçimlerinde aday gösterildi. Başkan Erdoğan ile AK Parti’nin kuruluş aşamasında görev alan Yıldırım, Cumhuriyet tarihinin en uzun süre Ulaştırma Bakanlığı yapan ismi oldu. Yıldırım, 16 yıllık siyaset hayatına Milletvekilliği, Bakanlık, Cumhurbaşkanlığı Özel Danışmanlığı, Başbakanlık ve Meclis Başkanlığı sığdırdı.

Tüm İstanbulluların başkanı olacağım

AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, İstanbul’a daha fazla hizmet borcu olduğunu belirterek, “Hepinize borcum var. Aday arkadaşlarımla, ekip arkadaşlarımla beraber, şimdi bu borcu ödemeye geliyorum inşallah” dedi. Tanıtım Programı’nda konuşan Yıldırım, sözlerine, “Çiceği altın yıldız, suyu telli, pulludur. Ay ve güneş ezelden iki İstanbulludur. Fatih’in fethettiği İstanbul, Sinan’ın süslediği İstanbul, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurtardığı İstanbul, Recep Tayyip Erdoğan’ın ayağa kaldırdığı İstanbul... Mevla’ma şükürler olsun yeniden birlikteyiz. Yeniden beraberiz” diyerek başladı.

Topal Dursun’un oğlu

Yıldırım, “Evet, ‘Topal Dursun’un ve Bahar Hanımın oğlu Binali... Babam beni okuyayım diye İstanbul’a yolladı, Kasımpaşa’ya. Çok çalıştım. Burada ortaokulu, lise, üniversite okudum, meslek sahibi oldum. Burada aile babası oldum. Bu şehirde milletvekili oldum. Ben İstanbul’da Binali Yıldırım oldum. Rabbim, bana bu büyük millet için İstanbul’da çalışmayı nasip etti” ifadelerini kullandı. İstanbul’un denizine aşık olduğunu ifade eden Yıldırım, Kasımpaşa’da büyüdüğünü, denizcilik tahsili yaptığını, Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde İDO Genel Müdürü olarak ekibinden yer alma şerefine nail olduğunu aktardı. Yıldırım, İstanbul’un insanıyla Boğaz’ı kucaklaştırmak için deniz taşımacılığını yaygınlaştırdıklarını ifade ederek, şöyle devam etti: “Eğer bu masmavi denize bir tuz tanesi kadar faydam olduysa Rabbime binlerce şükrediyorum. Bakanlığımda, Başbakanlığımda, Cumhurbaşkanımızla, liderimizle, İstanbul için, Türkiye için çok çalıştık. Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, dünyanın en büyük havalimanı İstanbul Havalimanı hepsine başladık, Allah’ın izniyle hepsini tamamladık.”

“İstanbul’a hizmet biter mi? İstanbulluya hizmet biter mi?” diyen Yıldırım, şöyle devam etti:

İstanbul’a hizmet bitmez!

“Bitmez. Benim bu şehre, bu güzel şehre daha fazla hizmet borcum var. Her gün metrobüsle ekmeğinin peşine düşen kardeşime borcum var. Her sabah okul yoluna çıkan çocuklara, gençlere borcum var. Hem çalışıp hem evini, dirlik, düzen içinde tutan kadınlara, analara borcum var. En güzel şeyleri hak eden gazilere, engellilere, hastalara borcum var. Hepinize borcum var. Aday arkadaşlarımla, ekip arkadaşlarımla beraber, şimdi bu borcu ödemeye geliyorum inşallah. Buraya TBMM Başkanlığından geliyorum. Kadıköy’ün de sorunlarını çözeceğim, Sultanbeyli’nin de sorunlarını çözeceğim. Pendikliye de hesap vereceğim, Beşiktaşlıya da. Üsküdar’ın da derdi benim derdim, Bakırköy’ün de derdi benim derdim. Beyoğlu’nun isteği benim için talimat, Sarıyer’inki de aynı şekilde benim için emir. Çok çalışacağız, çok işler yapacağız. Türkiye’nin başkentinden, Napolyon’un dediği gibi; dünya başkentine geliyorum.”

Söz veriyorum, ortaokullu Binali gibi çalışacağım

Yıldırım, “Kayı köyünden gelen o Binali’ye bağrını açıyor musun İstanbul?” diye sorarak, “Size söz veriyorum, ben de o ortaokullu Binali gibi çok çalışacağım, İstanbul’a hizmet edeceğim. Allah şahidim olsun İstanbul’a hizmet, Türkiye’ye hizmettir, İstanbul’a hizmet hakka hizmettir” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a kendisine duyduğu güven için teşekkür eden Yıldırım, “Peygamber Efendimizin müjdesine mazhar olmuş bu şehrin güzel insanlarına, bana hizmet fırsatını tekrar verdikleri için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

İlçe ilçe Başkan Adayları

Başkan Erdoğan’ın katıldığı Sinan Erdem Spor Salonu’ndaki aday tanıtım toplantısında AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. AK Parti’nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak Binali Yıldırım’ın isminin duyurulduğu toplantıda, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde yarışacak ilçe belediye belediye başkan adayları da tek tek sahneye çağrılarak tanıtıldı.

MHP’ye 3 ilçe verildi

Erdoğan, yerel seçimlerde Cumhur İttifakı olarak, Beşiktaş’ta MHP’den Serkan Toperi, Maltepe’de Ahmet Baykan, Silivri’de de Volkan Yılmaz’ı destekleyeceklerini açıklayarak bu üç ilçede aday göstermediklerini söyledi. İşte AK Parti’nin İstanbul’daki ilçe belediye başkan adayları:

-Adalar: Özlem Öztekin Vural

-Arnavutköy: Ahmet Haşim Baltacı

-Ataşehir: İsmail Erdem

-Avcılar: İbrahim Ulusoy

-Bağcılar: Lokman Çağırıcı

-Bahçelievler: Hakan Bahadır

-Bakırköy: Mehmet Umur

-Başakşehir: Yasin Kartoğlu

-Bayrampaşa: Atila Aydıner

-Beykoz: Murat Aydın

-Beylikdüzü: Mustafa Necati Işık

-Beyoğlu: Haydar Ali Yıldız

-Büyükçekmece: Mevlüt Uysal

-Çatalca: Mesut Üner

-Çekmeköy: Ahmet Poyraz

-Esenler: M. Tevfik Göksu

-Esenyurt: Azmi Ekinci

-Eyüpsultan: Deniz Köken

-Fatih: Ergün Turan

-Gaziosmanpaşa: Hasan Tahsin Usta

-Güngören: Bünyamin Demir

-Kadıköy: Özgül Özkan Yavuz

-Kağıthane: Mevlüt Öztekin

-Kartal: Ebubekir Taşyürek

-Küçükçekmece: Temel Karadeniz

-Pendik: Ahmet Cin

-Sancaktepe: Şeyma Döğücü

-Sarıyer: Salih Bayraktar

-Sultanbeyli: Hüseyin Keskin

-Sultangazi: Abdurrahman Dursun

-Şile: İlhan Ocaklı

-Şişli: Nihal Yıldırım

-Tuzla: Şadi Yazıcı

-Ümraniye: İsmet Yıldırım

-Üsküdar: Hilmi Türkmen

-Zeytinburnu: Ömer Arısoy