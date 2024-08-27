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Gündem İstanbul'a sağanak şoku! Yollar göle döndü!
Gündem

İstanbul'a sağanak şoku! Yollar göle döndü!

Yeniakit Publisher
2024-08-27 11:37:00 - 2024-08-27 11:39:54

İstanbul’da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış Avrupa yakasında aralıklarla etkili olmaya devam ediyor.

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamanın ardından, İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren sağanak yağış etkisini gösterdi. Avrupa yakasında etkili olan sağanak yağış, olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Sağanak yağış nedenle bazı vatandaşlara ise zor anlar yaşadı. Öte yandan, etkili olan sağanak yağış nedeniyle E-5 Karayolunda oluşan su birikintileri nedeniyle de sürücüler güçlükle ilerledi.

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