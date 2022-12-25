Yurdun pek çok ilinde kar yağışları gerçekleşiyor. İstanbullular ise ‘İstanbul’a ne zaman kar yağacak?’ sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

İstanbul’a ne zaman kar yağacak? İstanbul bu hafta kar var mı?

Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten, milyonların merakla beklediği kar yağşıyla ilgili değerlendirmede bulundu. Ökten, sosyal medya hesabından "2021 ve 2022'de etkili kar yağışları aldıktan sonra, 2023 acaba boş mu geçecek endişesi vardı. Şu anki gelişmeler son 2 seneden bile daha iyi. Kar yağışının Ülkecek tadını çıkaracağız. Az kaldı. İnanın çok az kaldı" paylaşımında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara'nın doğusu, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Tekirdağ, Afyonkarahisar, Kütahya, Hatay ve Van çevreleri ile gece saatlerinde Kilis, G. Antep, Ş. Urfa ve Mardin çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Zonguldak, Düzce, Karabük, Bartın, Bolu ile Kastamonu’nun kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Marmara ile İç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.