İstanbul’a kar yağacak mı? İstanbul’a ne zaman kar yağar?

İstanbul’da geçtiğimiz günlerde art arda yapılan yoğun kar uyarıları beklendiği gibi olmadı. Kar kısa süreli aralıklarla kendini gösterse de şehir genelinde etkili bir yağış yaşanmadı. Bu nedenle “İstanbul’a kar ne zaman yağacak?” sorusu yeniden araştırılmaya başlandı.

İstanbul’da kar bekleniyor mu?

Türkiye genelinde bugün yağışların azaldığı, sıcaklıkların ise mevsim normallerine doğru yükseldiği bildiriliyor. Ancak bu yükselişin kalıcı olmayacağı belirtilirken, hafta sonu itibarıyla sıcaklıkların yeniden düşeceği ve İstanbul için yeni bir kar uyarısının gündeme geldiği ifade ediliyor.

Kar ne zaman yağacak, hangi gün etkili olacak?

Tahminlere göre pazar günü soğuk hava İstanbul’a geri dönüyor. Bu süreçte kentte karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Uyarılara göre pazar ve pazartesi günü yağışların etkisini artırabileceği, karla karışık yağmurun zaman zaman kara dönebileceği belirtiliyor.

Kar kalınlığı kaç santimetre olabilir?

Beklentiler özellikle pazar ve pazartesi günü görülecek yağışlarda İstanbul’da 5 ila 10 santimetre arasında kar kalınlığı oluşabileceği yönünde. Bu tablo, hafta sonu sonrası şehirde ulaşım ve günlük yaşamın yeniden etkilenebileceği ihtimalini de güçlendiriyor.

AKOM’dan İstanbul’a hafta sonu uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan değerlendirmelerde, hafta sonundan itibaren soğuk hava dalgasının etkili olacağı vurgulanırken, İstanbul için de kar ihtimalinin yeniden öne çıktığı ifade edildi.

AKOM haftalık hava tahmin raporu şöyle:

15 Ocak Perşembe: Yağış beklenmiyor

16 Ocak Cuma: Akşam yağışlı

17 Ocak Cumartesi: Sabah yağışlı

18 Ocak Pazar: 3 ila 7 kilo karla karışık yağmur

19 Ocak Pazartesi: 3 ila 7 kilo karla karışık yağmur

20 Ocak Salı: Yağış beklenmiyor