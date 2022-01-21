İstanbul'a İzlanda kışı geliyor

İstanbul'un 21 Ocak Cuma gününden itibaren, İzlanda alçak basınç sisteminin etkisi altına girmesi bekleniyor.

Tahminlere göre, sıcaklıklar akşam saatlerinden itibaren hissedilir derecede düşecek.

Cuma günü sabah saat 10.00 itibarıyla İstanbul'un büyük bölümünde kuvvetli yağmur, akşam saatlerinde Çatalca, Arnavutköy, Sarıyer, Beykoz ve Şile'de karla karışık yağmur, gece yarısı itibarıyla da kentin tümünde kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

Hava sıcaklığı eksilerde seyredecek

Sıcaklıklar, devam eden günlerde de eksi derecelerde seyredecek.

Cumartesi ve pazar günleri de etkili olması beklenen kar yağışının, önümüzdeki hafta ortasına kadar devam edeceği öngörülüyor.

İstanbul'un büyük bölümünde buzlanma ve don olayları yaşanabileceği değerlendirilirken, bu kar yağışının geçtiğimiz haftalarda yaşanan hafif kar yağışlarının aksine, hayatı olumsuz etkileme ihtimali bulunuyor.

Kar yağışı hayatı olumsuz etkileyebilir

İstanbul'da nüfusun büyük bölümünün yaşadığı E-5'in altında kalan ilçelerden yüzeyi örtecek şekilde; Boğaz çevresi TEM otoyolu arasında kalan kesimler ile TEM'in kuzeyinde ve yüksek noktalarda bilek, yer yer diz seviyesinde bir kar birikmesi yaşanabileceği belirtiliyor.

Akom istanbulluları tedbirli olmaya çağırdı

AKOM'dan yapılan açıklamada, tüm tedbirlerin alındığı, İstanbulluların soğuk hava ve muhtemel kar yağışı sebebiyle yaşanacak olumsuzluklara karşı hazırlıklı ve tedbirli olması gerektiği hatırlatıldı.