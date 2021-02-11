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Siyaset İstanbul'a ihanet etti! 2 yılda rekor borçlanma
Siyaset

İstanbul'a ihanet etti! 2 yılda rekor borçlanma

İBB, CHP idaresine girdikten sonra sadece 2 yıl içinde 10 milyar TL borçlandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim sürecinde yalanlarla oy toplamaya çalışırken, "Borçlanmak İstanbul'a ihanettir" demişti.

Yeniakit Publisher
2021-02-11 12:27:00 -
İstanbul'a ihanet etti! 2 yılda rekor borçlanma

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Ekrem İmamoğlu'nun göreve gelmesiyle birlikte büyük bir borç sarmalının içerisine girdi.

Seçim öncesinde borçlanmanın İstanbul'a ihanet olacağını savunan CHP'li Ekrem İmamoğlu, göreve geldikten sonra bu sözlerini unuttu.

2 yıllık dönemde İBB'nin borçları 21 milyar liradan 31 milyar liraya yükseldi.

İBB, yeni yıl bütçesinde 9 milyar liralık daha borçlanma yetkisi aldı.

Bu yetkinin kullanılması durumunda İBB'nin toplam borcu 40 milyar liralık seviyeye çıkabilir.

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