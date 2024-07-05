İstanbul'a göktaşı düştü!
Sosyal medyaya yansıyan videolarda İstanbul ve çevre illerde göktaşı görüntülendi. O anları cep telefonuyla kayda alan vatandaşlar göktaşının hareketini büyük ilgiyle izledi. Öte yandan Ankara semalarında da göktaşı görüldüğü öğrenildi.
İstanbul semalarında göktaşı görüntülendi.
Vatandaşlar, megakentin birçok noktasından görülen göktaşının hareketini cep telefonlarının kamerasıyla kayda aldı.
O anlar ise vatandaşlarda ve izleyenlerde büyük ilgi uyandırdı.
Göktaşının nereye düştüğü bilinmezken göktaşının Ankara semalarında da görüldüğü bildirildi.