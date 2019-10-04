İstanbul'a gelen uçak düştü! Çok sayıda ölü var İspanya'nın Vigo kentinden havalanarak İstanbul'a gelmekte olan kargo uçağı, yakıtının bitmesi nedeniyle Ukrayna'nın Lviv şehrine acil iniş yaptı. Kazada 3 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Ukrayna Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada, İspanya'nın Vigo şehrinden Ukrayna'nın Lvov kentine sefer yapan An-12 kargo uçağının, yakıtının bitmesi nedeniyle Lviv Danylo Halytskyi Havalimanı yakınlarına acil iniş yaptığı belirtildi. Kazada, 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 3 kişinin yaralandığı kaydedildi.

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