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İstanbul'a gelen uçak düştü! Çok sayıda ölü var

İspanya'nın Vigo kentinden havalanarak İstanbul'a gelmekte olan kargo uçağı, yakıtının bitmesi nedeniyle Ukrayna'nın Lviv şehrine acil iniş yaptı. Kazada 3 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

04 Ekim 2019 Cuma 11:17
İstanbul'a gelen uçak düştü! Çok sayıda ölü var

Ukrayna Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada, İspanya'nın Vigo şehrinden Ukrayna'nın Lvov kentine sefer yapan An-12 kargo uçağının, yakıtının bitmesi nedeniyle Lviv Danylo Halytskyi Havalimanı yakınlarına acil iniş yaptığı belirtildi.

Kazada, 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 3 kişinin yaralandığı kaydedildi.

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Haber Tarihi: 04 Ekim 2019 Cuma 11:17
  1. İstanbul
  2. uçak düştü

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