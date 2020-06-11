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Ekonomi

“İstanbul’a ‘finans merkezi’ olmak çok yakışacak”

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye sermaye piyasalarını büyütmek ve yatırım araçlarında enstrüman çeşitliliğini artırmak için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 10:59:00 -
“İstanbul’a ‘finans merkezi’ olmak çok yakışacak”

Büyüklüğü 150 milyar lira

Albayrak, Twitter hesabından, AA Finans’ın (@aa_finans) yatırım fonlarının toplam büyüklüğünün 150 milyar lirayı aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmasına ilişkin yayımladığı haberi paylaşarak, konuya ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yatırımcı ailesi büyüyor

Türkiye sermaye piyasalarının büyüdüğünü ve yatırımcı ailesinin genişlediğini aktaran Berat Albayrak, “Türkiye sermaye piyasalarını büyütmek, yatırım araçlarımızda enstrüman çeşitliliğini artırmak için çalışmalarımız sürüyor. İstanbul’a ‘finans merkezi’ olmak çok yakışacak” ifadesini kullandı.

 

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