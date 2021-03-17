İstanbul'a ekmeklerini kazanmaya geldiler, Müslüman oldular

Yurtdışından İstanbul'a gelen ve burada İslam'la müşerref olan Pascal ve Mars çiftinin çocukları Muhammed ve İsmail, Zeytinburnu Kızılay'ın destekleriyle sünnet oldu.

HÜDA PAR İstanbul İl Başkanı Erdal Elibüyük sosyal medya hesabından güzel haberi paylaşıp aile için dua ederek şu ifadeleri kullandı:

"Baba Pascal, Anne Mars

Bir umut ülkemize gelip ekmeklerini kazanmaya çabaladılar. Kazandıkları sadece ekmek olmadı, iman ettiler Müslüman oldular.

Bugün çocukları Muhammed ve İsmail'i Zeytinburnu Kızılay'ın destekleriyle sünnet ettirdik. Rabbim iman üzere sabit kılsın."