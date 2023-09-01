İstanbul'a çok önemli uyarı! "Aman dikkat" deyip herkese duyurdu
Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, sosyal medya hesabından İstanbul'a yönelik cuma günü uyarısında bulundu.
İstanbul'da ikamet eden vatandaşlar aşırı sıcaklardan bunaldı. Vatandaşlara güzel haberi ise meteoroloji uzmanı Kerem Ökten verdi.
Ökten, "Cuma İstanbul'da yer yer yağış geçişleri olacak. Yaz sağanağı şeklinde..." dedi.
İstanbul'da etkili olacak yağmurun Bahçelievler, Şişli, Bakırköy, Küçükçekmece gibi illerde etkili olması bekleniyor.
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