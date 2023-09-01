  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İstanbul'a çok önemli uyarı! "Aman dikkat" deyip herkese duyurdu
Gündem

İstanbul'a çok önemli uyarı! "Aman dikkat" deyip herkese duyurdu

Yeniakit Publisher
2023-09-01 12:58:00 -
İstanbul'a çok önemli uyarı! "Aman dikkat" deyip herkese duyurdu

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, sosyal medya hesabından İstanbul'a yönelik cuma günü uyarısında bulundu.

İstanbul'da ikamet eden vatandaşlar aşırı sıcaklardan bunaldı. Vatandaşlara güzel haberi ise meteoroloji uzmanı Kerem Ökten verdi. 

Ökten, "Cuma İstanbul'da yer yer yağış geçişleri olacak. Yaz sağanağı şeklinde..." dedi. 

İstanbul'da etkili olacak yağmurun Bahçelievler, Şişli, Bakırköy, Küçükçekmece gibi illerde etkili olması bekleniyor. 

 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23