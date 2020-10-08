İstanbul'a çamur yağdı
İstanbul'da gece saatlerinde kısa süre etkili olan yağmur geçişleriyle beraber çamur yağdı.
İstanbul genelinde gece saatlerinde kısa yağmur geçişleriyle beraber çamur yağdı. Yağmur sonrası park halinde duran araçların çamurla kaplı olduğu görüldü. Araçlarının çamurla kaplı olduğunu gören vatandaşlar gece saatlerinde soluğu oto yıkamacılarda aldı.
Vali Yerlikaya uyardı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da, İstanbul’da beklenen sağanak yağmur öncesinde sosyal medya hesabından vatandaşları uyardı. Yerlikaya uyarısında, “Perşembe sabah saatlerinden itibaren ilimiz genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Kıymetli İstanbullular, lütfen tedbiri elden bırakmayalım” açıklamasında bulundu.
Beklenen yağmur ise İstanbul'da bazı bölgelerde başladı. Sağanak yağışın Anadolu yakasında etkili olduğu öğrenildi.