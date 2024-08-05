İstanbul'a bir uyarı da valilikten
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, akşam saatlerinde İstanbul'un batısında sağanak yağış beklendiği belirtilerek vatandaşları uyardı.
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, akşam saatlerinde İstanbul'un batısında sağanak yağış beklendiği belirtilerek vatandaşları uyardı.
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Meteoroloji’ye göre; akşam saatlerine kadar İstanbul'un batısında (Silivri ve Çatalca) yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.