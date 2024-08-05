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Yerel İstanbul'a bir uyarı da valilikten
Yerel

İstanbul'a bir uyarı da valilikten

Yeniakit Publisher
2024-08-05 15:14:00 -
İstanbul'a bir uyarı da valilikten

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, akşam saatlerinde İstanbul'un batısında sağanak yağış beklendiği belirtilerek vatandaşları uyardı.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, akşam saatlerinde İstanbul'un batısında sağanak yağış beklendiği belirtilerek vatandaşları uyardı.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Meteoroloji’ye göre; akşam saatlerine kadar İstanbul'un batısında (Silivri ve Çatalca) yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.

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