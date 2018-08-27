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İstanbul'a 3 yeni aday! Emniyet Müdürü kim olacak?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde geçen ay yapılan terfilerin ardından şube müdürlükleri ve ilçe emniyet müdürlükleri tayinleri İstanbul Valisi Vasip Şahin'in önüne gitmesine rağmen henüz onaylanmadı. Kulislerde bu duruma sebep olarak, 'İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın görev yeri ve tanımının değişme ihtimali' olduğu konuşuluyor. Son gelen kulislere göre olası bir değişim durumunda ise üç isim üzerinde duruluyor.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 13:06
İstanbul'a 3 yeni aday! Emniyet Müdürü kim olacak?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde geçen ay yapılan terfiler İstanbul Valisi Vasip Şahin tarafından onaylanmadı.

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın görev yeri ve tanımının değişeceği, emniyet kulislerinde konuşulmaya başladı.

Böyle bir durumda Çalışkan'dan boşalan İstanbul Emniyet Müdürlüğü koltuğuna ise Emniyet Genel Müdür Vekili Erhan Gülveren, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Resul Holoğlu ve Bursa Emniyet Müdürü Osman Ak'ın isimlerinin geçtiği belirtiliyor.

Haber Tarihi: 27 Ağustos 2018 Pazartesi 13:06
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