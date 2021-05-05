İstanbul yolcusu belli oldu! PSG'yi eleyen Manchester City finale çıktı
Manchester City, Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında Paris Saint Germain'i 2-0 yenerek finale adını yazdırdı.
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde İngiliz ekibi Manchester City, ilk maçı 2-1 kazandığı karşılaşmanın rövan rövanşında, sahasında ağırladığı Fransız rakibi Paris Saint Germain'i 2-0 mağlup ederek final biletini aldı.
Karşılaşmada goller 11. 63. Riyad Mahrez'den geldi.
69. dakikada Angel Di Maria, kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.
Final İstanbul'da
Devler Ligi’nde final 29 Mayıs’ta İstanbul’da Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak.