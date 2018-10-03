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İstanbul Yenikapı'da kavga! Silah sesleri yükseldi

Yenikapı'da iki grup arasında çıkan kavgada silahlar konuştu.

03 Ekim 2018 Çarşamba 16:59
İstanbul Yenikapı'da kavga! Silah sesleri yükseldi

İki grubun birbirine girdiği kavgada bir kişi silahla bacağından, bir kişi ise darp sonucu yaralandı.

Yenikapı'da iki grup arasında yaşanan kavgada silahlar ateşlendi. Biri isabet eden kurşunla, biri başına aldığı darbe sonucu olmak üzere 2 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

 

Haber Tarihi: 03 Ekim 2018 Çarşamba 16:59
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