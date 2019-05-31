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İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Öğretim üyesi alım ilanı

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi öğretim ve araştırma görevlisi alımı 2019 başvuru. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi öğretim üyesi alımı ilanı yaptı. İlana göre İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesinde görevlendirilmek üzere 1 öğretim üyesi alınacak. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi öğretim ve araştırma görevlisi alımı 2019 başvuruları 31 Mayıs’ta başlamış olup son başvuru tarihi ise 21 Haziran. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi öğretim üyesi alım şartları merak edilmekte. İşte İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Öğretim üyesi alım ilanına ilişkin detaylar…

31 Mayıs 2019 Cuma 11:10
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Öğretim üyesi alım ilanı

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi öğretim ve araştırma görevlisi alımı 2019 başvuru. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi öğretim üyesi alımı ilanı yaptı. İlana göre İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesinde görevlendirilmek üzere 1 öğretim üyesi alınacak. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi öğretim ve araştırma görevlisi alımı 2019 başvuruları 31 Mayıs’ta başlamış olup son başvuru tarihi ise 21 Haziran. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi öğretim üyesi alım şartları merak edilmekte. İşte İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Öğretim üyesi alım ilanına ilişkin detaylar…

 İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alım ilanı şu şekilde: Üniversitemiz Tıp Fakültesine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Yasa’nın 48. Maddesinde belirtilen şartları sağlayan öğretim üyesi alınacaktır. Doçent adayları; özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bir dosyayı dört nüsha olarak, ilanda belirtilen süre içerisinde teslim eder.

İstenen Belgeler:

- Başvuru Dilekçesi, Başvuru Formu, Bilgi formu, Nüfus cüzdan fotokopisi, 2 adet fotoğraf, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu, Yabancı Dil Belgesi

- Akademik unvanının gerektirdiği diploma ve belgelerin onaylanmış fotokopileri (Yurt dışından alınmış diplomaların onaylı suretleri ile denklik belgelerinin alınmış olması şarttır.) Başvurular ilanımızın yayımlandığı tarihten itibaren 21.06.2019 tarihine kadar İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığına şahsen yapılacak olup, posta ile yapılan ve süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

Not: İlana ilişkin ayrıntılı bilgilere ve formlara; www.yeniyuzyil.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Öğretim üyesi alım ilan detayları için tıklayınız

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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 11:10
  1. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Öğretim üyesi alım ilanı
  2. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Öğretim üyesi alım ilanı 2019
  3. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Öğretim görevlisi alımı 2019

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