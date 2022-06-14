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Ekonomi İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi akademik kadro alacak
Ekonomi

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi akademik kadro alacak

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun ilgili maddeleri, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacak.

Yeniakit Publisher
2022-06-14 13:09:00 -
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi akademik kadro alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre İlgili Yönetmelikte belirtilen genel şartlar ile unvanlara ilişkin özel şartlara ve 657 sayılı Yasa’nın 48. maddesinde belirtilen şartlara haiz adayların İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Maltepe Mahallesi, Yılanlı Ayazma Caddesi, Cevizlibağ / Zeytinburnu / İstanbul adresine şahsen veya posta yolu ile başvurmaları gerekmektedir. Son başvuru tarihinden sonra ulaşan, imzasız ve eksik evrakla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Duyuru ve Sınav Takvimi

İlk Başvuru Tarihi : 13.06.2022

Son Başvuru Tarihi : 27.06.2022

Ön Değerlendirme Tarihi : 30.06.2022

Sınav Giriş Tarihi : 04.07.2022

Sonuç Açıklama Tarihi : 06.07.2022

Sonuçların Açıklanacağı Adresi : https://www.yeniyuzyil.edu.tr

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