İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi akademik kadro alacak
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi akademik birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre İlgili Yönetmelikte belirtilen genel şartlar ile unvanlara ilişkin özel şartlara ve 657 sayılı Yasa’nın 48. maddesinde belirtilen şartlara haiz adayların İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Maltepe Mahallesi, Yılanlı Ayazma Caddesi, Cevizlibağ / Zeytinburnu / İstanbul adresine şahsen veya posta yolu ile başvurmaları gerekmektedir. Son başvuru tarihinden sonra ulaşan ve eksik evrakla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
Sınav Takvimi
İlk Başvuru Tarihi : 22.03.2022
Son Başvuru Tarihi : 05.04.2022
Ön Değerlendirme Tarihi : 08.04.2022
Sınav Giriş Tarihi : 12.04.2022
Sonuç Açıklama Tarihi : 15.04.2022
Sonuçların Açıklanacağı Adresi : https://www.yeniyuzyil.edu.tr
NOT:
İlana ilişkin ayrıntılı bilgilere, istenen belgelere ve doldurulması gereken formlara; https://www.yeniyuzyil.edu.tr adresinden ulaşılabilir.
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