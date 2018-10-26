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İstanbul Yeni Havalimanı'na gidecek İETT hatları açıklandı

İstanbul Yeni Havalimanı'nın resmi açılışına günler kala, havalimanına ulaşımı sağlayacak İETT hatları ve durakları belli oldu.

26 Ekim 2018 Cuma 01:05
İstanbul Yeni Havalimanı'na gidecek İETT hatları açıklandı

Türkiye'nin dev projesi İstanbul Yeni Havalimanı'nın açılmasına günler kaldı. 29 Ekim'de resmi açılışı yapılacak İstanbul'un yeni havalimanına ulaşım detayları belli olmaya başladı. Buna göre İETT' nin havalimanına gidecek otobüslerinin  hatları ve durakları belli oldu. Yeni Havalimanı-Mecidiyeköy arasında gerçekleştirilecek H2 hattı sırasıyla Mecidiyeköy Metrobüs, Çağlayan, Nurtepe, Hasdal, Kemer Yolu, Orman Yolu, Kıyı Emniyeti ve İhsaniye Kavşağı'ndan geçerek, Yeni Havalimanına ulaşacak. H3 Yeni Havalimanı-Halkalı hattı ise Gümrük, 4.Cadde, Rumeliler, Atatürk Mahallesi, Demirciler Sitesi' nden geçerek Yeni Havalimanı'na ulaşırken en az durağa sahip hat olan  H4 Yeni Havalimanı-Atatürk Havalimanı hattı  Atatürk Havalimanı, Bahçeşehir Metrokent' ten geçerek İstanbul Yeni Havalimanı'na ulaşacak.

Haber Tarihi: 26 Ekim 2018 Cuma 01:05
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